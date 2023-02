Straßenkarneval in Langenfeld Ordnungsamt zieht positive Bilanz an Altweiber

Lediglich bei einem Jugendlichen sei Alkohol gefunden worden. Alle anderen, die kontrolliert wurden, hätten sich an die Altersbeschränkungen gehalten. Er und die Beamten der Polizei waren am Altweibertag in ständigem Austausch. Sie zeigten Präsenz in der Innenstand – rund um die Stadthalle und Marktplatz. Bereits im Vorfeld hat die Stadt Langenfeld gemeinsam mit Polizei zum Schutz von Jugendlichen präventiv den Schulschluss auf nach 13 Uhr gelegt und Hotspots geschlossen – wie etwa die Schulhöfe der weiterführenden Schulen und den Freizeitpark Langfort. Offenbar ist das Konzept aufgegangen. Das Team um Christian Benzrath zieht eine positive Bilanz. Verletzte oder Betrunkene seien nicht zu beklagen, so Benzrath. Ab dem Nachmittag hätten sich nur kleine Gruppen in der Innenstadt aufgehalten. Glas sei nicht zu Bruch geangen, so dass auch das Team des Betriebshofes leichte Arbeit mit der Reinigung hatte.