Amina Tarchouni stellt in Langenfeld aus Leidenschaft auf die Leinwand gebracht

Wenn Kunstwerke auf den Charakter ihrer Schöpferin schließen lassen, dann ist Amina Tarchouni eine sprühende, lebendige und emotionale Frau. Denn ihre Arbeiten, die der Kunstverein bis 16. April in seinen Räumen an der Hauptstraße 135 zeigt, strotzen nur so vor Farbe und Leidenschaft und dem energischen Umgang mit Pinsel und Materie. Am Sonntag wurde die Ausstellung eröffnet.