Langenfeld Stadtfest lockt mit Kirmes, Live-Musik und Kulinaria

Am Sonntag laden die Langenfelder Chöre von 11 bis 13 Uhr auf der Bühne Stadthalle zu einem offenen Singen ein. Daran schließt sich ab 13.30 Uhr ein Auftritt der Band Joyce an, die aus ehemaligen Schülern der Bettine-von-Arnim besteht. Ab 16.30 Uhr tritt die Peter Weisheit Band auf, die nach ihrem Abschied im Jahre 2018 wieder zusammengefunden hat. Am Sonntag 15 Uhr darf das lokale Nachwuchstalent Florian Zimmermann die Bühne an der St. Josef Kirche nutzen, um seinem Traum, irgendwann als Musiker und Sänger seinen Lebensunterhalt zu verdienen, näher zu kommen.