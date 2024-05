Freizeit in Langenfeld 33. ZNS-Fest auf dem Rathaus-Parkplatz

Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 300.000 Menschen Kopfverletzungen bei Unfällen im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, im häuslichen Umfeld oder beim Sport. Bei etwa einem Drittel dieser Unfallopfer wird ein Schädelhirntrauma diagnostiziert, was für viele von ihnen mit lang anhaltenden oder andauernden Beeinträchtigungen verbunden ist. Die ZNS Hannelore Kohl-Stiftung unterstützt Rehabilitationseinrichtungen bei der Beschaffung dringend benötigter diagnostischer und therapeutischer Geräte, vermittelt den Betroffenen Plätze in Reha-Kliniken, fördert Wissenschaft und Forschung und wirbt um aktive Hilfe für hirnverletzte Mitmenschen.