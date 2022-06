Langenfeld Brauchtum : Karnevalisten feiern Erdbeerfest auf  Hof Weeger

Langenfeld Bei dem Fest können die Besucher wieder jede Menge bekannter und unbekannter Rezepte mit Erdbeeren ausprobieren. Es spielen Bands wie Covergroove feat. Fozzybear und Dejavu.

Auch an die Kleinsten ist am Wochenende gedacht: Neben Kinderschminken und Kinderdisco steht auch ein Karussell bereit. Und wer am Samstag verhindert ist, kann die Karnevalisten am Sonntag, 12. Juni, ab 11 Uhr auf dem Hof besuchen.