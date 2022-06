Langenfeld : Freibad: Einlass-Stopp am Mittag

Freibad: Einlass-Stopp am Mittag

Langenfeld (elm) Am Samstag war der bisher heißeste Tag des Jahres: Im Langenfeld lag die Maximaltemperatur bei 34 Grad Celsius. Da war es nur nachvollziehbar, dass sich viele Menschen im Schwimmbad erfrischen wollten.

Im Freibad Langenfeld musste der Ticketverkauf am Kassenautomaten am Mittag gestoppt werden. „Wir hatten schon am Vortag bis 22 Uhr 2000 Online-Tickets verkauft“, berichtet Badleiter Christopher Hoekstra. Die maximale Aufnahmekapazität liegt bei 2500 Personen. Im Laufe des Tages habe man dann wieder Kontingente freigeben können. Insgesamt hatte das Bad 3000 bis 3300 Gäste.