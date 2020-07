Neugestaltung Konrad-Adenauer-Platz : Am Rathaus geht es Stein für Stein voran

Wie hier werden die künftigen Pflanzinseln aus Betonfertigteilen eingefasst, die als Sitzmauern teils Holzflächen bekommen sollen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Kein Langenfeld-live-Freiluftspektakel, kein Bühnenprogramm in der Stadthalle...– wenigstens auf der Großbaustelle neben dem Rathaus gibt es auch in Corona-Zeiten in der City was zu schauen. Dort sind jetzt die ersten Ergebnisse der gleich nach Karneval gestarteten Arbeiten zu erkennen.

So soll sich das Areal verändern: Nach dem vom Stadtrat beschlossenen Entwurf des Landschaftsarchitekten Matthias Förder wurden auf dem Konrad-Adenauer-Platz Stufen, Mäuerchen und das bisherige Sammelsurium von Pflasterbelägen aller Art entfernt, ebenso der Posthornbrunnen. Wie die Skizze unten zeigt, sollen Außengastronomie, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, ein plätschernder Wassertisch und Bäume auf einer barrierefreien Fläche die Aufenthaltsqualität neben dem Rathaus deutlich erhöhen.

Auf dem neuen Pflaster stehen schon Tische der „Kaffeezeit“. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Das ist bisher geschehen: „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagte der städtische Projektleiter Denis Kynast im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Kurt-Schumacher-Straße ist bereits komplett neu gepflastert worden. Die Palmen am Seiteneingang der Stadtgalerie sind noch eingezäunt. Bevor ein wassergebundener Bodenbelag neben den Palmen aufgetragen wird, müssen dort wie auch an anderen Stellen entlang der Kurt-Schumacher-Straße noch Lampenmasten installiert werden. „Es werden die gleichen Leuchtstelen sein wie in der Solinger Straße“, sagt Kynast. Auf dem Konrad-Adenauer-Platz sind die Flächen entlang der Ladenlokale ebenfalls bereits gepflastert, so dass Kunden sie erreichen können und das Café „Kaffeezeit“ Außentische bedienen kann. Wie auf dem großen Bild zu sehen ist, entstehen gerade an mehreren Stellen aus Fertigbetonteilen die Einfassungen von Pflanzinseln. Zudem wurden Posthörner-Brunnen, Bäume, Büsche, Spielgeräte, Gemäuer, Stufen und die Treppe zum Rathaus-Parkplatz entfernt.

In der Kurt-Schumacher-Straße ist der neue Boden schon fertig. Im Hintergrund die Palmen vor dem Nebeneingang der Stadtgalerie. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Hartmut Hegener wird Bücherschrank gestalten Den öffentlichen Bücherschrank für den Konrad-Adenauer-Platz wird wieder Bildhauer Hartmut Hegener gestalten, der solche Exemplare in L-Form bereits für den Berliner Platz, für Richrath und Reusrath geschaffen hatte. Wer als ehrenamtlicher Bücherschrankpate mitmachen möchte, melde sich im Kulturbüro unter Tel. 02173 7944405 oder kulturbuero@langenfeld.de