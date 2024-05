Neue Eiche in Monheim Am Kradepohl: Altstadt-Funken tanzen in den Mai

Üblicherweise ist die Birke der Baum zur Begrüßung des Wonnemonats Mai. Anders am Kradepohl (Krötenpfuhl) in der Monheimer Altstadt. Die erst im Januar gesetzte Eiche treibt seit einigen Wochen bereits aus und bildet den zentralen Punkt für den Tanz in den Mai der Altstadt-Funken. Mit Bierbänken, Stehtischen und Pavillons konnten die Funken zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gäste in der Altstadt begrüßen. Janek Lutter, Leiter der Organisation, zeigt sich zufrieden mit dem Zuspruch bei milden Temperaturen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte das Team um Alex Zimmer von der Marienburg. Offiziere, Mariechen und Reservisten schenkten Kölsch und Alt aus. Auch der städtische Krötenbrunnen war pünktlich zum Fest wieder in Betrieb genommen und spie Wasser aus. Die Altstadt-Funken feiern seit Jahrzehnten schon den Tanz in den Mai am Kradepohl, zwischenzeitlich gemeinsam mit der mittlerweile nicht mehr existenten Traditionsgemeinschaft Brauchtumsbaum und jetzt wieder als alleiniger Veranstalter.