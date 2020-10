Neuer Verwaltungstrakt : Am Konrad-Adenauer-Gymnasium wächst Anbau

Langenfeld Auf dem Gelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in der Langenfelder Innenstadt wächst jetzt der neue Verwaltungstrakt erkennbar heran.

Nach den Plänen von Architektin Sabine Leuchs schließt der Rohbau eingeschossig an das so genannte A-Gebäude an. Bei Bedarf könnte er später in Leichtbauweise um eine Etage aufgestockt werden, sagt die Mitarbeiterin des städtischen Gebäudemanagements. Die zusätzlich errichteten Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume werden mit dem bestehenden Verwaltungstrakt zusammengeführt. Bisher beherbergen beide KAG-Gebäude eigene Verwaltungsräume. Laut Rektor Dr. Stephan Wippermann-Janda beeinträchtigt diese räumliche Trennung den Schulbetrieb. Zudem entstehen mehr Beratungsräume. Mit Blick auf den Namensgeber Konrad Adenauer werden Artikel des Grundgesetzes die Fassade zieren.