Langenfeld Feuerwehr : Feuer in Hecke drohte auf Haus überzugreifen

Langenfeld/Monheim (elm) Um 7 Minuten nach Mitternacht rückte die Feuerwehr Langenfeld zu ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr aus: Sie löschte eine brennende Tanne auf dem Reusrather Platz. Brenzliger wurde es kurz darauf, als sie zu einem Heckenbrand am Klingenweg in Wiescheid gerufen wurde.

Weil es zunächst geheißen hatte, ein Wohnhaus brenne, wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzugs 1 sowie der Löscheinheiten aus Richrath und Wiescheid alarmiert. Vor Ort wurde dann noch Sirenenalarm gegeben, weil die Gefahr bestand, dass das Feuer von der baumhohen Hecke auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergreift. Es wurde sofort veranlasst, dass ein Trupp unter Pressluftatmer mit einem C-Rohr das Dach schützt. Parallel dazu griffen zwei weitere Trupps das Feuer von der Straßenseite an. „Bei diesem Einsatz sind wir sprichwörtlich in der letzten Sekunde gekommen“, beschreibt der Einsatzleiter, Wolfram Polheim, die Situation.

Im weiteren Verlauf der Nacht gab es dann noch einen Heckenbrand an der Nelly-Sachs-Straße sowie zwei Mülltonnenbrände. Insgesamt hatte die Feuerwehr Langenfeld in der Silvesternacht 21 Einsätze zu verzeichnen. Dabei handelte es sich um fünf Brände, eine technische Hilfeleistung und die Einsätze des Rettungsdienstes.

Für die Monheimer Feuerwehr und den Rettungsdienst fiel die Einsatzbelastung an Silvester mit 38 Einsätzen in 24 Stunden deutlich höher als an anderen Tagen und an den Silvestertagen der Vorjahre, zieht Wehrleiter Torsten Schlender Bilanz. 28 Mal rückten die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes zu Einsätzen aus, davon sieben Mal der Krankentransportwagen des DRK. Die Rettungswagen der Feuerwehr rückten demnach 21 Mal zu medizinischen Notfällen aus. „Von der einsetzenden Geburt bis zur Alkoholintoxikation waren alle Einsatzarten vertreten“, so Schlender. Klassische Silvesterverletzungen durch Raketen oder Böller waren hingegen nicht zu verzeichnen.