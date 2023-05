Langenfeld Verkehrswende Die Cargobike-Roadshow kommt nach Langenfeld

Die Roadshow bietet zwölf unterschiedliche E-Lastenräder von zwölf Herstellern zum ausgiebigen Testen. Das Roadshow-Team bietet dazu eine neutrale Beratung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Am Freitag können die Langenfelder also nicht nur über den Wochenmarkt in der Innenstadt bummeln, sondern zwischen 13 und 18 Uhr auch auf dem Vorplatz der Kirche St. Josef E-Lastenräder testen.