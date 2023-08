Langenfeld Flugplatzfest Hobbypiloten präsentieren spektakuläre Flugschauen

Langenfeld · Am 2. und 3. September gibt es auf dem Segelflugplatz wieder Flugkörper jeder Machart zu sehen: Segelflieger, Motorflugzeuge, Greifvögel, Modelle und Heißluftballone. Wer will, kann sich auch selbst in die Luft erheben.

29.08.2023, 00:00 Uhr

Im Fokus der Propellerblätter: Der Tanz zweier Kunstflieger am Himmel. Foto: Joel Wagner

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Zum 41. Mal veranstaltet die Luftsportgruppe Erbslöh Langenfeld am ersten Septemberwochenende ihr traditionelles Flugplatzfest. Dann heben – an beiden Tagen ab 10 Uhr – wieder Doppeldecker-Oldtimer, lautlose Segelflugzeuge und Hochleistungs-Kunstflugmaschinen vom Flugplatz in Wiescheid ab. Es gibt auch eine Premiere: Das Red Bull Aerobatic Team ist erstmals Teil der Airshow.