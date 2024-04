Langenfeld Gartenbesitzer öffnen ihre Pforten

Der Garten öffnet am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 16 Uhr, am Sonntag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr, am Samstag,13. Juli, von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag,14. Juli, von 11 bis 16 Uhr. Und dann wieder im Herbst, am Samstag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr. Und am Sonntag, 22. September, von 11 bis 16 Uhr. Adresse: Langfort 2c; Kontakt: Telefon: 02173 76360; E-Mail: heinzvolker.weiss@gmx.de