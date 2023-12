Langenfeld Weihnachtsdorf stillt Lust auf Selbstgebackenes und Glühwein

Von Isabel Klaas

Die Damen in ihrer Weihnachtsbude sind gut gelaunt. Ihr kleines Angebot für einen guten Zweck ist ziemlich ausverkauft: Orangen-, Kirschen und Erdbeermarmelade gehen am Samstag weg wie warme Semmeln. Seit Freitag stehen die Langenfelder Lady Lions in Drei-Stunden-Schichten in Langenfelds Shopping-Mitte im Weihnachtsdorf und bringen selbst gemachte Marmeladen und Gelees an Mann und Frau, und zwar für einen guten Zweck, nämlich für die Hospizbewegung und deren Therapieraum im Richrather Krankenhaus. Angela Müller strahlt: „Ja, wir haben fast nichts mehr“, sagt sie. Und in der Tat, auch wenn das Weihnachtsdorf vielleicht nicht spektakulär ist, die Gerüche nach Bratwurst, Poffertjes, Champignons, gebratenen Mandeln und Glühwein locken sehr viel Gäste am Samstag und Sonntag an. Und viele kaufen auch.