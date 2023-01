Weihnachtsbeleuchtung Langenfeld Am Dreikönigstag leuchtete es zum letzten Mal

Sechs Wochen lang sorgte die Weihnachtsbeleuchtung für festliche Atmosphäre in der Langenfelder Innenstadt, am Dreikönigstag erstrahlte sie zum letzten Mal. Nun beginnt der Abbau der vier Großbilder und der Lichtinstallationen über der Hauptstraße, der Solinger Straße und dem „Stadttor“ am Berliner Platz.