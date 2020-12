Langenfeld : Radler kollidiert mit umgestürztem Baum

LANGENFELD (elm) Ein umgestürzter Baum blockiere den Weg, hatte es geheißen, als die Langenfelder Feuerwehr am Dienstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, zu einem Waldweg in Berghausen südlich der Baumberger Straße gerufen wurde.

Nach der schnellstmöglichen Erstversorgung durch einen alarmierten Notarzt noch am Unfallort wurde der Patient in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt nach ersten Ermittlungen am Unfallort an, dass der 61-Jährige mit seinem schwarzen Pedelec der Marke Halbike den asphaltierten Waldweg entlangfuhr, der allerdings mangels Beleuchtung so früh morgens noch in völliger Dunkelheit lag. Dabei habe er wohl trotz funktionstüchtiger und eingeschalteter Beleuchtung am E-Bike den bereits umgestürzten Baum, der teilweise den Weg versperrte, zu spät erkannt. Er sei dann zumindest mit dickeren Ästen des durch den nächtlichen Sturm umgestürzten Baumes kollidiert.