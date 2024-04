Kinderwildnis Langenfeld Am Blockbach werden Bäume gefällt

Langenfeld · Um spielende Kinder nicht zu gefährden, wird die Stadt Langenfeld am Mittwoch, 10. April, in der „Kinderwildnis“ am Möncherwerder Weg Bäume fällen. Wo es geht, sollen Baumstümpfe stehen gelassen werden.

09.04.2024 , 13:47 Uhr

Die Bauarbeiten am Naturerfahrungsraum Möncherderweg in Langenfeld haben 2022 begonnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

(og) Im Wäldchen am Blockbach, Möncherderweg, müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit einige Bäume gefällt und Totholz entfernt werden. Das teilt die Stadt Langenfeld mit. Die so genannte Kinderwildnis am Möncherderweg wurde im Sommer 2022 eingeweiht und ist bei Familien seither sehr beliebt. Besonders interessant zum Bauen und Spielen ist das kleine Wäldchen entlang des Blockbaches. „Naturerfahrungsräume sind naturnahe, etwas „wilde“ Freiflächen, wo Kinder kleine Abenteuer erleben und an natürlichen Herausforderungen wachsen und Risikokompetenz erlangen können. Gefahren, die Kinder nicht zu erkennen vermögen, die sie einer ernsten Gefahr aussetzen, sind jedoch zu vermeiden“, so Verena Wagner vom Klimaschutzteam, die das Projekt federführend betreut. Deswegen setzt die Stadt auf eine Reihe von Kontrollen. Die Mitarbeiter des Langenfelder Betriebshofes prüfen vierteljährlich die „Wildnis“ auf Sicherheit. Zusätzlich schauen einmal wöchentlich ehrenamtliche, geschulte Wildnispatinnen und -paten am Möncherderweg nach dem Rechten. Im Gehölzstreifen am Blockbach wird außerdem zweimal im Jahr eine Baumkontrolle gemacht. Wird bei dieser Kontrolle oder auch nach Extremwetterereignissen Handlungsbedarf festgestellt, werden sofort Baumpflegemaßnahmen beauftragt, heißt es bei der Stadt.. Die jüngste Kontrolle hätten ergeben, dass im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erneut einige Bäume entfernt und Totholz entnommen werden müssen. Diese Arbeiten werden am Mitwoch, 10. April, von der Baumpflege-Firma umgestezt. Um zwischen Naturbelassenheit und hohem Erlebniswert einerseits, und notwendiger Sicherheit für spielende Kinder andererseits die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, sollen laut Stadt bei den zu fällenden Bäumen, soweit es mit Verkehrssicherheit und Pflegeaufwand vereinbar ist, Hochstubben belassen. Dieses Totholz bietet Lebensraum für viele Tiere und Erlebniswert für Kinder, zum Beispiel zum Errichten von Anlehnhütten. Abweichend zu den konventionellen Baumpflegearbeiten bleibt auch ein Teil des Gehölzschnitts als Naturspielmaterial im Gelände oder wird zu Sitzhöckerchen für die Kinder klein geschnitten. Die Kinderwildnis ist Teil der Biodiversitätsstrategie der Stadt Langenfeld. Ziel ist es, schwerpunktmäßig Siedlungsbereiche und Umweltbildung zu stärken. Anknüpfungspunkte sind neben dem Programm „Langenfeld summt“ auch das Bildungszentrum für Klimaschutz und Umwelt Wasserburg Haus Graven. Das soll als außerschulischer Lernort ein breites Umweltbildungsangebot für alle Alters- und Interessengruppen bieten.

