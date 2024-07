Ärger in Langenfeld Ist der Bahnübergang Kaiserstraße sicher?

Und wieder funktioniert die Schrankenanlage an der Kaiserstraße nicht, wie sie soll. „Mal bleiben die Schranken oben, mal bleiben sie unten“, schimpft CDU-Ratsherr Lothar Portugall, der in Richrath wohnt und deshalb auch Probleme rund um den Bahnübergang Kaiserstraße schnell mitbekommt. „Einmal sind die Schranken unten geblieben. Da kam dann auch der Rheinbahnbus nicht weiter.“ Autofahrer konnten umdrehen, was dann für Verkehrschaos im Richrather Ortskern gesorgt hat. Gefährlicher, so weiß er, ist der umgekehrte Fall: Wenn bei der Durchfahrt von Zügen die Schranken oben bleiben. Denn außerhalb der Ferienzeiten überqueren viele Schulkinder und Lehrer zu Fuß oder mit dem Rad den Übergang. „Wenn dann keine Streckenposten den Bahnübergang schützen, kann es zu schweren Unfällen kommen“, sagt Portugall.