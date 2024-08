Kommunalpolitik in Langenfeld Kandidatenfindung der CDU – Partei versus Fraktion?

Geleakte Ergebnisse aus der Findungskommission des CDU-Parteivorstandes – offenbar durch einen Fan des Mettmanner Kandidaten für die Kommunalwahl 2025 –, eine Fraktion, die sich ostentativ um den zweiten Sieger, den Ratsherrn Ingo Wenzel, scharrt. Seitdem öffentlich bekannt wurde, dass sich die Findungskommission mehrheitlich für einen Bürgermeisterkandidaten entschieden hat, der erst noch Langenfelder werden möchte, herrscht in der Partei „Thermik“. Der Aufwind, den der Kandidat aus Mettmann unter seinen Flügeln meinte spüren zu können, wandelt sich in Gegenwind. Inzwischen hat auch Bürgermeister Frank Schneider erklärt, nicht mehr antreten zu wollen, und sich unumwunden für den Juristen ausgesprochen, der seit 14 Jahren in Langenfeld lebt. Das war einerseits die Eventualität, auf die sich die Partei rechtzeitig vorbereiten wollte, andererseits pocht der Parteivorsitzende auf den Umstand, dass die Kandidatensuche Sache der Partei ist – und nicht der Fraktion. Es gebe auch kein Vorschlagsrecht des amtierenden Bürgermeisters.