Interview Helmut Gote Der „ganze“ Gote pur und solo

Helmut Gote ist kulinarischer Journalist. Als leidenschaftlicher Radiokoch beim WDR ist er mit Sendungen wie „Jetzt Gote!“ und „Alles in Butter“ bei seinen Zuhörern und Zuhörerinnen seit Jahren sehr beliebt. Aber er ist auch Autor, Moderator und geht mit seinem neuesten Programm „Gote. Live 2023!“ in ganz Deutschland auf Tour, denn der Mann möchte seinen Fans mehr sein, als nur eine Stimme. Der ganze Gote. Doch was steckt hinter der Stimme, dazu konnten wir den Küchen-Multitasker vorab schon mal ein paar Fragen stellen.