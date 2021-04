Raupenplage : Allergiker sollten im Wald vorsichtig sein

Langenfeld/Monheim Der Eichenprozessionsspinner kommt mit wärmeren Temperaturen. Seine Härchen lösen allergische Reaktionen aus. Forstbehörde warnt Waldspaziergänger.

Weder der Langenfelder Baumpfleger Randolph Oelzner noch der zuständige Revierförster Karl Zimmermann haben bisher die namensgebenden Marschkolonnen der kleinen behaarten Raupen an den städtischen Eichen gesichtet. Aber es ist davon auszugehen, dass sich mit den wärmeren Temperaturen auch wieder der Eichen-Prozessionsspinner ausbreiten wird. „Bei uns gehen im Frühjahr oft erst Meldungen über die Gespinstmotte ein, die aber vorzugsweise Sträucher einspinnt“, so Oelzner. Und dann kommt der Eichenprozessionsspinner, dessen handflächengroße Nester ausschließlich an heimische Stiel- oder Traubeneichen prangen. Da die unscheinbaren, braunen Schmetterlinge nachtaktiv sind und vom Licht angelockt werden, sind vor allem Eichen in der Nähe von Lichtquellen befallen, teilt Straßen NRW mit. Das trifft also insbesondere auf Bäume an den Straßenrändern, auf Spielplätzen, Schulhöfen und Parkplätzen zu.