Sozialausschuss beschließt Konzept : Alle Stadtteile sollen Bürgertreffs bekommen

Langenfeld In allen Langenfelder Stadtteilen sollen so genannte Bürgertreffpunkte geschaffen werden.

Die im Rathaus als Koordinatorin für die sogenannte Stadtteil-Arbeit angestellte Mona Ende bezeichnete den Beschluss in der Sitzung als „schönes Signal“ für die Wertschätzung der bereits laufenden Aktivitäten. In allen Ortsteilen gibt es bereits Gruppen der Initiative Zwar (Zwischen Arbeit und Ruhestand) und ehrenamtlich betreute Informationsstellen für Senioren. Bei den unlängst gestarteten Bürgerwerkstätten für 55- bis 70-Jährige äußerten Ende zufolge Teilnehmer immer wieder den Wunsch nach offenen Bürgertreffs. „Vor allem in Berghausen, Reusrath und Wiescheid fehlen solche Begegnungsmöglichkeiten.“ Hierum kümmern sich in Zusammenarbeit mit katholischer und evangelischer Kirchengemeinde Menschen aus dem Stadtteil in Projektgruppen.