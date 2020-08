Langenfeld : Alle Schüler sind wieder da

Ab dem ersten Schultag herrscht in NRW Maskenpflicht. Die Schüler der Klasse 6 am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld hält dies aber nicht davon ab, sich rege zu beteiligen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Mittwoch begann auch für die Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wieder die Schule.

(elm) Von Alltag möchte man angesichts der strengen Corona-Schutzbestimmungen, die auch eine Maskenpflicht während des Unterrichts beinhaltet, aber nicht sprechen. Auch am KAG begann der Unterricht gestern nach Jahrgangsstufen gestaffelt. Die Oberstufenschüler suchten die Schule nur kurz auf, um die aktuellen Stundenpläne sowie Info-Schreiben entgegen zu nehmen. Für sie beginnt der reguläre Unterricht erst am Donnerstag. Schulleiter Stephan Wippermann-Janda nutzte das sonnige Wetter, um die Begrüßungsfeier für die neuen Fünftklässler auf den Schulhof zu verlegen. Zwar wurde die Feier gemäß der fünf Eingangsklassen dann gleich fünfmal abgehalten, so konnten die neuen KAG-Schüler aber immerhin beide Elternteile mitbringen. Letztere mussten sich dann allerdings die meiste Zeit selber amüsieren, weil die Kinder nach einer kurzen Begrüßung ihre erste „Unterrichtsstunde“ mit ihrem Klassenlehrerteam in ihren Klassenraum erlebten.