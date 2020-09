Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Umbau in Langenfeld : Alle loben die neue Bibliothek

Dagmar van Endert stöbert direkt am ersten Öffnungstag in den Bücherregalen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Donnerstag durften die ersten Leser in die komplett umgestaltete Bücherei. Am Freitag startet die erste Veranstaltung für Kinder. Wegen Corona dürfen aktuell maximal 150 Leser auf einmal in die Räume der Bücherei. Sie müssen sich am Eingang an einem Tablet an- und beim Rausgehen auch wieder abmelden.