Schule : „Aktienhändler“ des KAG haben einen guten Riecher

Langenfeld Das Team „Joey“ des Konrad-Adenauer-Gymnasiums gewinnt den Börsenspiel-Stadtentscheid vor den „Öko Freaks“ der Kopernikus-Realschule.

Ein virtuelles Startkapital in Höhe von 50.000 Euro vermehren – darum geht es beim Planspiel Börse. Bei der letzten Runde des Sparkassen-Wettbewerbs haben auch Langenfelder Schulteams wieder in unterschiedliche Wertpapiere „investiert“. Zwei Teams zählen sogar zu den erfolgreichsten des gesamten Rheinlands und belegten den vierten und fünften Platz.

Obwohl es sich nicht um echtes Geld handelt, stellen die tatsächlichen Wertpapierkurse der Börse das Spielfeld dar. Ziel des Spiels ist, am Ende der Spielzeit den größten Gewinn zu erwirtschaften. Um diese Art der finanziellen Bildung zu fördern, lobt die Stadt-Sparkasse Langenfeld jedes Jahr Preisgelder aus. Ein weiterer Anreiz für die Jugendlichen, sich mit dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen zu beschäftigen. „Rund drei Monate lang studieren die Schülerteams die Aktienkurse und verfolgen die aktuellen Nachrichten. So verbessern sie ihr Wirtschaftsverständnis und treffen kluge Finanzentscheidungen“, erklärt Tobias Kolb, der das Planspiel seitens der Sparkasse zusammen mit seiner Kollegin Kim Kleinschmidt betreut.

Normalerweise lädt die Sparkasse im Anschluss an die Spielzeit zur feierlichen Übergabe der Preise in die Sparkasse ein, aber in diesem Jahr funkte die Corona-Pandemie dazwischen. „Wir haben uns kurzerhand überlegt, die Preisübergabe einfach per Video-Botschaft zu übermitteln und das hat super geklappt“, berichtet Kleinschmidt.