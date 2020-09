Straße in Langenfeld überflutet : Akazienallee: bei Regen unter Wasser

Langenfeld Die Stadtverwaltung plant ab Frühjahr 2021 die Kanalisation zu erweitern. Den Anwohnern dauert das aber zu lange. Sie fordern schnelle Hilfe. Andrea Bruhn, die Miteigentümerin einer Wohnungsgemeinschaft an der Akazienallee in der südlichen Stadtmitte ist und ihre Wohnung vermietet hat, fürchtet, dass ihr Eigentum Schaden nimmt, wenn die Stadtverwaltung nicht schnell reagiert.

Andrea Bruhn ist verzweifelt, aber auch sehr ärgerlich. Immer wieder werden Teile der Akazienallee in Langenfeld überflutet, weil das Kanalsystem dort überlastet ist und Regenwasser kaum abfließen kann. Nicht nur bei Starkregen wie am 1. und 9. Juni 2018. Zuletzt ist das am 18. August diesen Jahres passiert. Das Regenwasser läuft dann auch durch das Mauerwerk bis in die Kellerräume der Häuser. „Es stand kürzlich einen Meter hoch“, sagt sie. „Alle in der Straße hatten Probleme“. Bruhn, die Miteigentümerin einer Wohnungsgemeinschaft an der Akazienallee in der südlichen Stadtmitte ist und ihre Wohnung vermietet hat, fürchtet, dass ihr Eigentum Schaden nimmt, wenn die Stadtverwaltung nicht schnell reagiert.