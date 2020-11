Für Berufsanfänger : Agentur für Arbeit berät auf der virtuellen Messe Bob

LANGENFELD/MONHEIM Es gibt über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland. Da sei es für junge Menschen gar nicht so leicht, die richtige Wahl zu treffen. Auch Eltern, die ihre Kinder bei der Berufswahl begleiten möchten, haben viele Fragen.

(pc) Rund 130 Aussteller stehen am 18. und 19. November von 10 bis 15 Uhr bei der virtuellen Berufsorientierungsbörse Bob 2020 online Rede und Antwort. Es gibt über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland. Da sei es für junge Menschen gar nicht so leicht, die richtige Wahl zu treffen. Auch Eltern, die ihre Kinder bei der Berufswahl begleiten möchten, haben viele Fragen. Wer nicht den Überblick verlieren will, der sollte sich Zeit nehmen und sich umfassend informieren, so die Organisatoren.