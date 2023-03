Kahlschlag an der Ecke Oststraße/Schlieperstraße Ärger um abgeholztes Grundstück in Wiescheid

Zwei Jahre ist es nun her, dass an der Ecke Oststraße/Schlieperstraße in Wiescheid etwa 30 alte Buchen und Eichen gefällt wurden. Der Anwohner Kai Brandes sprach damals von einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“. Helmut Clees, der ebenfalls in der Nähe dieser Waldfläche wohnt, berichtet: „Dieser Wald war aus meiner Sicht irgendwie immer schon da. Schon als ich ein kleiner Junge war, das muss schon 60 Jahre her sein, habe ich da immer gespielt.“ Auch er bedauert den Verlust des Waldstücks.