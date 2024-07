Neues Parksystem Langenfeld Ärger übers Parken geht weiter

Das neue, kameragesteuerte, digitale Park- und Bezahlsystem in Langenfeld sorgt immer noch für Unmut. Ein Punkt, der besonders bei älteren Menschen zu Verunsicherung führt, ist, dass nicht mehr mit Münzen bezahlt werden kann, sondern nur noch mit Karte, per Smartphone oder vom heimischen Rechner aus. „Doch was als bequemes und stressfreies Parken beworben wird, ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Hier geht es um Bevormundung“, schimpft die Langenfelderin Ulrike Achtermeier. „Es wird so getan, als ob das Bargeld abgeschafft worden wäre. Aber solange Bargeld ein Zahlungsmittel ist, entscheidet der Kunde/Konsument, wie er bezahlen will und nicht die SEG.“ Achtermeier fühlt sich mit der „Brechstange“ in die Digitalisierung getrieben und geht davon aus, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. „Ältere Menschen, die auch in unserer Stadt einen hohen Anteil ausmachen, reagieren verunsichert“, kritisiert sie. Ihr zweiter Kritikpunkt ist das angedrohte „Bußgeld“ in Höhe von 47 Euro. Das findet sie grotesk und droht mit dem Amtsrichter.