Bürgermonitor : Ärger über Pfützen: Hier ist fast kein Durchkommen

Langenfeld Bewohnerinnen einer Seniorenanlage der Arbeiterwohlfahrt in Langfort beklagen beim Bürgermonitor der Rheinischen Post riesige Pfützen, die ihnen im Weg stehen.

Anita Wagner (84) geht auf die Barrikaden – im übertragenen Sinn und auch im wörtlichen. Verärgert steht sie vor den riesigen Pfützen, die sie als Bewohnerin einer Seniorenanlage der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langfort bei fast jedem Spaziergang zwangsläufig passieren muss. „Man bekommt nasse Füße und ich habe auch schon mal richtig viel Wasser abgekriegt, als ein Auto etwas forsch durchgefahren ist.“ Schon vor einem Jahr hatte sich die Rentnerin an den Bürgermonitor gewandt, weil die Awo nach ihren Worten „nichts gegen diese von Senioren mit und ohne Rollator kaum passierbaren Hindernisse tut, obwohl ihr die Problematik bekannt ist. Und bei Frost und Glatteis wird es richtig gefährlich“, klagt Wagner. „Da ist hier richtig Holiday on Ice angesagt.“