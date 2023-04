Handler fürchten Einbußen Stadt ignoriert Ratsbeschluss in Richrath

Zugegeben: Ein Blick in den von Windböen begleiteten Dauerregen lässt einen zumindest an diesem Montagmorgen Sitzelemente im Freien nicht vermissen. Aber es geht ums Prinzip. Dass also die Stadt dieses so genannte Stadtexperiment Kaiserstraße so kurzfristig abgesagt hat, hat die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) „mit Verwunderung“ aufgenommen, schreibt Torsten Fuhrmann. Schließlich sei es Teil des im November 2021 vom Bauausschuss beschlossenen Verkehrskonzeptes Richrath-Mitte. So hatte Referatsleiterin Sabine Janclas noch im März die Gewerbetreibenden in Richrath-Mitte schriftlich informiert, dass die Umwidmung von einigen Parkplätzen auf Höhe der Kaiserstraße 31 nur „temporär“ geschehe. Vom 24. April bis 12. Juni sollten dort attraktive Sitzgelegenheiten, eine Fahrradservice-Station und Pflanzmodule aufgestellt werden, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Sie hatte betont, dass man um die Sensibilität des Themas Parken wisse und nicht beabsichtigt sei, die Parkplätze abzuschaffen. Seine Fraktion würde gerne die genauen Gründe für die Absage kennen. „Die Art und Weise ist fragwürdig“, erklärt Andreas Menzel. Die weitere Vorgehensweise angesichts eines tatsächlichen Hindernisses hätte man mit dem Rat abstimmen müssen. Viele Geschäftsleute bedauerten, dass man diesem Feldversuch keine Chance gegeben habe, sagt er.