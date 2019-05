Langenfeld : Älterer Exhibitionist belästigt zwei 14-jährige Mädchen

LANGENFELD Ein 50 bis 60 Jahre alter Exhibitionist hat am Mittwochabend in Berghausen zwei Mädchen sexuell belästigt.

Nach Polizeiangaben waren die beiden 14-jährigen Schülerinnen gegen 19.15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf einem Versorgungsweg zwischen der Bahntrasse und dem Industriegebiet Raiffeisenstraße unterwegs gewesen. In Höhe einer Firma sprach sie der ihnen unbekannte Mann an und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise. Die Schülerinnen radelten sofort nach Hause und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Diese informierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief ohne Erfolg. Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt, einer grauen Strickjacke, einer kurzen blauen Hose und weißen Tennissocken.