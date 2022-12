Langenfeld ADFC lädt zur „Königsetappe des Monats“ ein

Am Samstag, 14. Januar, lädt Hans Kaufmann zur „Zügigen Samstagstour“. Die Fahrweise ist sportlich, die 50 Kilometer durch das Langenfelder Umland werden in flotten 19 bis 21 km/h gefahren. An einem interessanten Ort, spätestens aber am Ziel, ist eine Einkehr geplant. Der Tourstart ist um 13 Uhr am Rathaus in Langenfeld.