Langenfeld Mit den ADFC-Guides durch den Herbst

Freitag, 27. Oktober, ist in der Radsportszene ein Pflichttermin: In Köln findet die Critical Mass statt. Ab Langenfeld bietet Tourenleiter Volker Heidkamp eine „Zubringer-Tour“ an. Die weltweit stattfindende Aktion soll auf Missstände bei der Verkehrsführung und auf Radwegen hinweisen. In Köln kommen nicht selten über 1000 Radler zusammen, die, eskortiert von der Polizei, über mehrere Stunden den Verkehr in der Kölner City „beruhigen“. Am Nachmittag um 15 Uhr geht es von der „Hundewiese“ auf der Bogenstraße in Langenfeld los. Start der Aktion ist um 18 Uhr. Anmeldung bis spätestens 24. Oktober unter der Mobil-Nr. 01578 1590945.