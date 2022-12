Langenfeld ADFC bietet Touren zum Jahresanfang

Am Freitag, 13. Januar, ist wieder Critical Mass. Diese weltweit stattfindende Aktion soll auf Missstände bei der Verkehrsführung von Radwegen hinweisen, während man in einer großen Gruppe auf Rädern durch die Stadt fährt. Hier ist der ADFC aber nicht der Veranstalter, angeboten wird lediglich ein Zubringerdienst. Um auch aufzufallen ist eine hohe Teilnehmerzahl wünschenswert. Volker Heidkamp trifft sich mit Interessierten Radlern um 18 Uhr an an der Mack-Steele in Langenfeld. Wegen der Dunkelheit bittet er, nur mit guter Beleuchtung und reflektierender Kleidung teilzunehmen.