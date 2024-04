Langenfeld ADFC Den Frühling im Sattel erleben

Bei der „Langenfelder Vormittagstour“ am Dienstag, 7. Mai, 11 Uhr geht es von der Kirche St. Martin in Richrath zu einer 50 Kilometer langen Tour in gemütlichen 15 bis 18 km/h. Die Tour des Monats an Christi Himmelfahrt führt von der Erft bis Grevenbroich. Sie startet am Rathaus um 9 Uhr. Über die Fleher Brücke geht es nach Grimlinghausen, von hier entlang der Erft bis Grevenbroich. Durch überwiegend ländliche Ortschaften weiter durch das Naturschutzgebiet Knechtsteden und über Nievenheim und die Fähre Zons zurück nach Langenfeld.