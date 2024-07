Langenfeld „Stahlküche und Grubenfahrt“ - eine Radtour durchs grüne Ruhrgebiet

Mit „Stahlküche und Grubenfahrt“ betitelt Horst Viebahn seine Ganztagestour, die vorwiegend auf Bahntrassen durchs grüne Ruhrgebiet führt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr (Rückkehr 19.30 Uhr) auf dem Parkplatz in Monheim, Höhe Kielsgraben, wo die Räder in einen Anhänger verladen und zum Centro an der Neuen Mitte in Oberhausen gefahren werden. Von dort führt die Tour in westlicher Richtung, vorbei am Landschaftspark Duisburg-Nord, weiter über Meiderich nach Ruhrort. An den Stahlküchen vorbei geht es über Sterkrade zurück. Das Mittagessen wird an der Promende am Centro eingenommen. Die zweite Schleife am Nachmittag führt dann über Essen, vorbei an der Zeche Zollverein und der Schuerenbachhalde zum Tetraeder in Bottrop. Von da entlang der Emscher zurück nach Oberhausen. Die Teilnehmer absolvieren die insgesamt 80 Kilometer in einem gemütlichen Tempo. Um eine Anmeldung bei der Tourenleitung unter Mobil: 0163 1600833 wird gebeten.