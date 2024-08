Freizeitpark in Langenfeld Actionspektakel und Sommerkomödie bei den Seelichtspielen

Die Cote d‘Azur ist nicht nur mit herrlichen Stränden gesegnet, sondern auch mit einer Reihe von Sehnsuchtsorten, deren Namen direkt nach strahlendem Sonnenschein und eisgekühltem Champagner klingen: Saint Tropez, Cannes und natürlich Nizza. Die atemberaubende Aussicht auf das azurblaue Meer, auf die berühmte Strandpromenade und in die alten Gassen bildet in „Liebesbriefe aus Nizza“ den Rahmen für eine turbulente Screwball-Komödie mit elegant-trockenem Humor und einer unerwarteten Tiefe. Alter schützt nicht vor Eifersucht – nicht einmal, wenn man schon ein halbes Jahrhundert verheiratet ist. Denn als François auf dem Dachboden uralte Liebesbriefe in die Hände fallen, fällt der pensionierte Offizier aus allen Wolken. Denn die wortreichen Ergüsse über den „vibrierenden Venushügel“ seiner Frau Annie stammen definitiv nicht von ihm. Er spürt den ehemaligen Widersacher an der Riviera auf und es kommt zum Showdown unter Palmen…