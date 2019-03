Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen: „Grenzen spiegeln Werte wider“

Langenfeld Beim ökumenischen ACK-Forum steht das Thema Erziehung im Fokus der Diskussion.

Grenzen schließen aus, können aber auch Schutz bieten. Das erfuhren Besucher und Diskussionsteilnehmer jetzt ganz praktisch beim ACK-Forum der Langenfelder Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen im Flügelsaal des Kulturzentrums. „Seien wir froh, heute in einem begrenzten Raum zu sein“, sagte Albert Wunsch in seinem Einführungsvortrag mit Blick auf Wind und Wetter draußen. Der Erziehungswissenschaftler aus Neuss umriss das Thema „Grenzen-los? Bedeutung von Grenzen für Menschen“ in seinen vielfältigen Aspekten. „Grenzmarkierungen“, stellte Wunsch fest, „spiegeln die Werte einer Gesellschaft wider“. Und nannte die Beispiele Diktatur mit ihren extrem einengenden Regeln sowie Spaß- und Konsumgesellschaft, wo das „Anything goes“ zur Maxime wird. Auf dem Podium fokussierte sich die anschließende Diskussion auf den Aspekt mangelnde Grenzsetzung in der Erziehung. Jugendrichter Edwin Pütz berichtete von den fatalen Wirkung ausbleibender Erziehung auf Heranwachsende, der Psychiater Michael Hipp von einer zunehmenden Zahl von Mädchen, die sich selbst verletzen (“Ritzen“). Berufsschulpfarrerin Anne Becker erzählte von ihrer Erfahrung mit künftigen Erziehern: Die wendeten sich vom Ideal, Kindern kaum Grenzen zu setzen, in der Praxis rasch ab. Und Bürgermeister Frank Schneider äußerte sein Unverständnis über Eltern, die ihre Sprösslinge ohne trifftigen Grund bis vor die Schule chauffieren.