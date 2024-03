Am Donnerstag in Langenfeld Kirchen-Forum über Krisen und Gegenmittel

„Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter!“ Solche Sprüche, einst flott-sarkastisch dahergesagt, kommen vielen nicht mehr so leicht über die Lippen – zu düster erscheint ihnen die Lage Deutschlands. Mit eben dieser Lage aus christlicher Sicht befasst sich an diesem Donnerstag das ACK-Forum im Langenfelder Flügelsaal (Kulturzentrum, Hauptstraße 131). Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt zu der etwa zweistündigen Veranstaltung mit dem Titel „Die im Dunkeln sieht man nicht – Wo stehen wir?“ ist frei. Referenten der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) sind Thomas Holtzmann, Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis Leverkusen, sowie Bruno Schrage, katholischer Theologe und Referent für Caritaspersonal aus Köln. Holtzmann wird die Abstiegsängste einer wachsenden Zahl von Menschen hierzulande in den Blick nehmen, teils gepaart mit der Sorge um ein Land, das aus dem Tritt geraten zu sein scheint. Ukrainekrieg, Inflation, Proteste, Streiks – welche sozialen Ursachen und Folgen hat die Krise? Schrage wiederum will aufzeigen, welche Möglichkeiten die christliche Botschaft eröffnet, mit Krise umzugehen, Missstände anzugehen und einer gesellschaftlichen Lähmung entgegenzuwirken.