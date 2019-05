Schule : Achtklässler schnuppern in Betriebe hinein

Langenfeld/Ratingen Die Berufsfelderkundungstage im Kreis Mettmann führten die Schüler diesmal unter anderem zur Langenfelder Beoplast Besken GmbH.

In diesem Jahr hatten rund 50 Schüler außerdem die Möglichkeit, in einem neuen Format praktische Bekanntschaft mit einem oder mehreren Handwerksberufen zu machen. Organisiert und finanziert wurde das vom Kreis Mettmann. So boten der Verein „AktionKulturSozial“ sowie die von Ehrenamtlichen betriebene „Werkstatt Erkrath“ vormittags Workshops an, in denen sich die Jugendlichen in den Handwerken Glaserei, Tischlerei, Elektrotechnik oder Metallverarbeitung ausprobieren konnten. Anschließend besichtigten sie verschiedene Handwerksbetriebe und erfuhren so einiges über modernes Handwerk und interessante Ausbildungsberufe. „Eine gelungene Kombination“, war die einhellige Meinung der Schüler.