Langenfeld Abschied von Papst Benedikt XVI

In der Langenfelder St.-Josef-Kirche ist das Bild des Papstes noch bis zu seiner Beisetzung aufgestellt. Der emeritierte Papst Benedikt XVI ist im Alter von 95 Jahren am 31. Dezember 2022 verstorben. Der aus Bayern stammende Papst Benedikt galt vielen als ein Universalgelehrter, der dafür gesorgt hat, dass die theologische Wissenschaft und die Naturwissenschaften ins Gespräch kommen. Ein Requiem für den verstorbenen Papst hat es am Montag in Monheim und am Sonntag in Langenfeld gegen, informiert Pfarrer Michael Hoßdorf, Leiter des Sendungsraums.