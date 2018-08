Langenfeld Abkühlung

Langenfeld Sommer in der Stadt - und kein Ende ist abzusehen. Wer Zeit hat, geht in eines der Eiscafés oder kühlt sich im plätschernden Wasser am Marktplatz ab.

Heiß, heißer, am heißesten: Der Pizza-Ofen bei Pizza Pazza ist auf 400 Grad hochgefahren, in der Küche schwitzt Beata Rucireto bei 36 Grad an den Pasta-töpfen. „Wir freuen uns auf die Dusche heute abend“, sagen die Mitarbeiter. Inhaber Luigi Salanito hingegen meint: „Bei uns ist es immer heiß. die momentanen Temperaturen machen da auch nicht so viel aus.“ Wer kann, sorgt in der Innenstadt aber für Abkühlung, Leonie (14) und Elisa (15) planschen mit Dackel-Mischling Tapi im Wasserlauf am Marktplatz. „Der Hund braucht dringend eine Erfrischung“, meinen die Mädchen. Kornelia Priebe sitzt derweil mit Enkelin Maxi im Eiscafé. Nachmittags gehe es dann auf den Wasserspielplatz. Ilse Sonnenstuhl und Marie Linde haben ihre Erledigungen bereits am Vormittag gemacht. Jetzt erholen sie sich auf einer Bank im Schatten. Straßenbauer Nico Gavriilidis (26) trinkt zwei bis drei Flaschen Wasser während seiner schweißtreibenden Arbeit und isst Paprika und Obst.