Langenfeld Abfallkalender : Abfallkalender für 2021 werden verteilt

Langenfeld 29.000 Exemplare werden verteilt. Sie enthalten unter anderem den Abfallpass als Zugangsvorausetzung für die Wertstoffhöfe. Auch über die App „MyMüll.de“ kann man alle Abfuhrtermine abrufen.

(elm) Er ist jedes Jahr auf Neue heiß begehrt, und für den Müllbeauftragten eines jeden Haushalts eine wichtige Richtschnur für das Herausstellen der Mülltonnen: Der Langenfelder Abfallkalender 2021 wird ab sofort an alle Privathaushalte sowie an alle Gewerbebetriebe verteilt.„Rund 29.000 Exemplare werden flächendeckend verteilt“, so der städtische Abfallberater Dirk Heinrichs. Auch in diesem Jahr werde auf 32 Seiten das notwendige Know-How zur Langenfelder Abfallentsorgung bekanntgegeben. Wie entsorge ich was? Wann kommt das Schadstoffmobil oder wann finden die Grünschnittsammeltermine in den Stadtteilen statt? Auch ein Überblick über den neu gestalteten Annahmehof an der Hausinger Straße sei darin enthalten.