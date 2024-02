Autobahn 3 bei Langenfeld Abfahrt Solingen wegen Reparaturarbeiten gesperrt

(pc) Aufgrund von Reparaturen kommt es nächste Woche zu folgenden Verkehrseinschränkungen auf der A3: Montagnacht (5./6. Februar) und Dienstagnacht (6./7. Februar), jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr, ist die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Solingen einspurig. Montagnacht (5./6. Februar) und Dienstagnacht (6./7. Februar), jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr, ist auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen in der Anschlussstelle Solingen die Abfahrt gesperrt. Die Umleitung ist mit dem roten Punkt ausgeschildert und führt über das Autobahnkreuz Hilden.