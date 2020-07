Ab sofort zeitgleich bis zu 700 Badegäste : Ab Montag verlangt das Langenfelder Freibad wieder Eintritt

Langenfeld Die Tage des Gratisschwimmens im Langenfelder Freibad sind gezählt. Ab Montag, 3. August, ist der vorab online mit einem festen Termin zu buchende Besuch des Freibads auch gleich zu bezahlen.

„Damit endet die dann fünfwöchige Zeit des freien Eintritts seit dem Saisonstart“, teilt Martin Bock mit, Vorstand des Bäderbetreibers Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). Zudem dürfen statt bislang 500 Besuchern ab sofort 700 Menschen gleichzeitig in das an der Langforter Straße gelegene Bad. Geöffnet ist es weiterhin täglich zweimal fünf Stunden. Zwischen den beiden buchbaren Schichten von 8 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 19.30 Uhr werde das menschenleere Freibad sorgfältig gereinigt.

Das Online-Bezahlsystem wird ab Donnerstag in das bisherige Buchungssystem integriert. Zahlungen seien möglich über Kreditkarte, „PayPal“, „Paydirekt“ und „Giropay“. Die ab 3. August kostenpflichtige Ticketbuchung sei bis zu vier Tage im Voraus in der seit Juni üblichen Weise über www.sglangenfeld.de möglich. Für Besucher, die ihr Ticket vorab nicht selber online reservieren und bezahlen können, übernimmt diesen Service laut Bock „ausnahmsweise“ weiterhin das Bürgerbüro im Rathaus“, für Frühschwimmer am Morgen gegebenenfalls die SGL-Rezeption.