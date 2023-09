Schützenverein Langenfeld 1834 Ab jetzt haben Langenfelds Schützen einen Kaiser

(og) Diesmal war bei den Langenfelder 1834er Schützen alles etwas anders: „Es war heiß“, sagt Beatrix Fröhlich. „Das hatten wir noch nie“. Und: Erstmals haben die Schützen auf der eigenen Anlage an der Langforter Straße um die Königswürde geschossen. „Sonst waren wir immer bei anderen Vereinen zu Gast. „Diesmal haben wir eine mobile Schießanlage gemietet“, so Beatrix Fröhlich. Karsten Vogel (53) hat das zumindest Glück gebracht. Beim 219. Treffer fiel der Vogel und damit traf die Königs- oder in seinem Fall die Kaiserwürde auf ihn. Laut der „verdeckten Liste“, die der Verein führt, hatte er einen weiteren, ernsthaften Mitbewerber. Vogel, der im zivilen Beruf Fernfahrer ist, war bereits 2017 schon einmal Schützenkönig in Langenfeld. Jetzt ist er Kaiser. Ihm zur Seite steht Sabine Steinfatt. Ebenfalls gut geschossen hat Sabrina Fröhlich (24). Die Jugendprinzessin gehört trotz ihres jungen Alters auch zu den erfahrenen Schützinnen. Sie war 2011 schon einmal Schülerprinzessin und kommt aus der Schützenfamilie Fröhlich. Jetzt hat sie mit zwei weiteren Bewerberinnen trotz Hitze immer weiter auf den Vogel angelegt. Beim 261. Schuss fiel dann der Treffer bei den jungen Frauen. Geschossen wurde von etwa 10.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Der Schützenverein Langenfeld 1834 hat 240 Mitglieder.