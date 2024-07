Schützenfest Langenfeld Ab Freitag feiern die Schützen in Landwehr

(og) Der Langenfelder Schützenverein Landwehr 1913 feiert am kommenden Wochenende sein Schützenfest. Los geht es am Freitag, 19. Juli, 18 Uhr. Dann bauen die Vereinsmitglieder die Biergondel auf und schmeißen den Grill an. „Es gibt Würstchenen und Steak im Brötchen“, kündigt Martin Schorn, erster Vorsitzender des SV Landwehr an. Eingeladen sind Nachbarn, Freunde und Familie zu diesem Dämmerschoppen. Treffpunkt ist die Wiese hinter der Bürgerhalle in Wiescheid, Alt Wiescheid 20 B.