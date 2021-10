Autobahn : A 542 in Immigrath gesperrt

Langenfeld Die Autobahn GmbH sichert eine Böschung im Nachgang an die Unwetterereignisse im Juli. Deshalb können Autofahrer bis 9. Oktober nicht an der Anschluss-Stelle Immigrath abfahren.

(pc) Voraussichtlich bis Samstag, 9. Oktober, 24 Uhr, können Autofahrer auf der A542 in Richtung Monheim nicht an der Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath abfahren. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Langenfeld-Reusrath ist mit dem rotem Punkt ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Rheinland sichert dort eine Böschung im Nachgang an die Unwetterereignisse um Juli, teilt die Autobahn GmbH mit. Die verheerenden Unwetter im Juli hatten in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz nie gekannte Schäden hinterlassen. So wurde auch die Infrastruktur im südlichen Rheinland und nördlichen Rheinland-Pfalz massiv zerstört. Allein an den Autobahnen im Rheinland entstanden Schäden bis zu 100 Millionen Euro.