Stau auf der A 3 : A3: Engpass am Dreieck Langenfeld

A3: Engpass am Dreieck Langenfeld

Langenfeld Die Autobahn GmbH repariert Schäden an der A3. Rund um das Dreieck Langenfeld müssen Autofahrer daher mit stockendem Verkehr rechnen.

(og) In der Nacht vom Freitagnacht (11./12. November) von 20 bis 6 Uhr steht Autofahrern auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahndreieck Langenfeld nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland repariert Schäden an der Fahrbahn.